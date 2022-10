Lucchese cerca punti pesanti all’Helvia Recina di Macerata

CALCIO C - Quarta trasferta stagionale per la Lucchese di scena sul campo della neopromossa Recanatese: in realtà la partita si gioca a Macerata. Maraia si affida alla formazione-tipo. La squadra resterà nella Marche in attesa del match di mercoledì (ore 18) a Pesaro.

Helvia Recina, none di antica origine latina per lo stadio di Macerata dove si gioca questo inedito Recanatese-Lucchese. Sfida sulla carta abbordabile per i rossoneri anche se di agevole in questo campionato proprio non c’è nulla. Maraia smentisce i “dubbisti”, lui che ha invece certezze e ripropone in fotocopia l’undici che ha pareggiato con la Torres compresi Benassai in difesa e D’Alena regista di centrocampo. I giallorossi marchigiani sono ultimi e non hanno mai vinto ma proprio per questo diffidate gente, diffidate…Una cinquantina i tifosi al seguito della Pantera. Avvio di partita come suol dirsi stracco con ritmo blando. Insomma nella fase di avvio non è una Lucchese convincente. Affatto. Anzi intorno al 35esimo i padroni di casa sfiorano per due volte il vantaggio con la squadra di Maraia che non riesce a scuotersi. Cucchietti si esalta con una bellissima parata e poi Tiritiello salva sulla linea a portiere battuto evitando una rete ormai fatta. Il primo tempo si chiude coi giallorossi locali ancora all’arrembaggio e una Lucchese irriconoscibile e in netta difficoltà. Si va al riposo sullo 0 a 0 ma negli occhi una Lucchese davvero brutta e che deve cambiare registro. In avvio di ripresa dentro Ravasio e Alagna per Bianchimano e Quirini. Il canovaccio tattico e lo spessore della partita sono quelli del primo tempo. Poca roba e non succede quasi nulla. Nella lucchese entrano anche Merletti e Rizzo Pinna. Ultimo cambio poco dopo la mezz’ora con ferro per D’Alena. Ma anche cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Finalmente al 36esimo si vede la Lucchese ma Tumbarello incursore di razza non è abile nella conclusione.