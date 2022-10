Nautica tra fatturati record e caro energia: stasera a Per Contro

L'anno d'oro della nautica italiana e della produzione di super yacht nel distretto toscano e ligure e le minacce della crisi internazionale sul settore. E' il tema al centro della puntata di questa sera di Per Contro, in onda alle 21.15 su Noi Tv.

Ospiti in studio Pietro Angelini, direttore del consorzio Navigo e Ad del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Gabriele Chelini presidente Confindustria Nautica Toscana Nord e Nicola Riva, segretario Fiom Cgil Versilia. Sarà l’occasione per affrontare i temi di attualità: dai numeri record presentati ai saloni internazionali della nautica appena conclusi (Cannes, Genova e Monaco), alla crisi energetica e le prospettive per i prossimi mesi fino alle sfide per il futuro dei cantieri navali di Viareggio.