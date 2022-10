La Nottolini debutta a Caselle con tanta voglia di volare

PALLAVOLO B1 DONNE - La Nottolini Capannori sta per cominciare un altro campionato nazionale di serie B1, il quinto consecutivo nella gestione del presidente Paolo Gradi.

La squadra bianconera è con le altre toscane nel girone A che comprende anche compagini di Liguria e Piemonte. La Trevisiol & C approcceranno alla nuova stagione con la lunga ed ostica trasferta sul campo del Caselle Torinese. Le piemontesi sono una squadra del tutto temibile e non a caso lo scorso anno si sono piazzate al quinto a ribadire la bontà di un organico di ottimo livello con schiacciatrici esperte e potenti alternate ad elementi giovani ma sempre molto fisiche. Si profila una gara davvero difficile e complicata per il team del riconfermato coach Stefano Capponi che si è preparato al meglio con un proficuo precampionato. Del resto lo abbiamo detto più volte è una Nottolini ambiziosa. Il roster è cambiato parecchio con l0innesto di giocatrici di assoluto spessore per la categoria. Adesso resta da capire quanto e come abbiano già assimilato e metabolizzato gli schemi proposti dallo staff tecnico. Tuttavia siamo convinti che ci vorrà una grande prestazione, ricca di personalità e di profonda applicazione in tutti i fondamentali, per portare via punti pesanti da Caselle Torinese. Da quelle parti si trova anche l’omonimo aeroporto intitolato all’indimenticabile presidente Sandro Pertini. E parlando di aerei e piste perchè non sognare subito di volare ?