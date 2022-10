Nottolini debutta al PalaPiaggia; arriva il quotato Virtus Biella

PALLAVOLO B1 DONNE - Atteso esordio stagionale tra le mura amiche per la Nottolini Toscana Garden IMG. La squadra bianconera ospiterà sabato sera (ore 21) la quotata Prochimica Virtus Biella. Da una piemontese all'altra dopo che nel turno inaugurale Trevisiol & C. sono andate a vincere (3-0) sul campo del Caselle Torinese.

Nella prima giornata le biellesi hanno battuto 3-1 le alessandrine dell’Acqui Terme. Avversario tosto quindi e da prendere con le dovute cautele: grande forza fisica e una regista di livello come Cristina Mariottini. Siamo altresì consci che la squadra di coach Stefano Capponi vorrà dare una bella dimostrazione di forza anche davanti al proprio pubblico. Del resto e lo ripetiamo ormai da settimane, il presidente Paolo Gradi con il supporto tecnico fondamentale del DS Oronzo Miccoli ha voluto allestire una compagine in grado di competere per le primissime posizioni del campionato di B1. Qualche addetto ai lavori sussurra addirittura che da anni la Nottolini non avesse una squadra così forte. Ora dovrà essere il campo però a confermarlo in modo tangibile col PalaPiaggia che sarà gremito pronto a sostenere la squadra fino all’ultimo pallone che cadrà a terra.