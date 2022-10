Parco d’argento che brilli lassù; è ancora podio tricolore nel CDS

ATLETICA - Ottimo weekend quello appena trascorso, con il podio tricolore biancoverde ai CDS su strada. Domenica 9 Ottobre a Pisa e' arrivata la conferma del podio nazionale per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.

La tappa era quella finale, con i Campionati Italiani di Mezza Maratona, nel contesto della “Pisa Half Marathon”, validi come ultima prova del Campionato di Societa’. Dopo la prima prova sui 10000 in pista a San Miniato (Pisa) e la seconda con i 10 km su strada di Castelfranco Veneto (Treviso), i ragazzi del Presidente Graziano Poli, alla terza prova di Pisa, hanno confermato il secondo posto nazionale assoluto complessivo, alle spalle della corazzata Atletica Casone Noceto (non piu’ distante come nei precedenti anni) e hanno preceduto l’Atletica Valle Brembana, riportando il podio finale dell’edizione del CDS 2022. Molte sono state le prove positive, per posizione e riscontro cronometrico, degliatleti biancoverdi: Paul Tiongik (7 assoluto in 1h02’57”), Omar Bouamer (13 assoluto in 1h04’04”), Vincenzo Agnello (28 assoluto in 1h06’00”), Alessandro Brancato (29 assoluto in 1h06’01”), Alessio Terrasi (33 assoluto in 1h06’18”), Ivan Antibo (64 assoluto in 1h09’27”) e buone e importanti prestazioni per tutti gli altri atleti biancoverdi. Per la cronaca la Pisa Half Marathon ha visto il successo del 23enne keniano Bernard Wambua Musau in 1’h.00’41”, tempo già di buon spessore tecnico. Tornando al Parco Apuane di tratta sicuramente di un ottimo risultato, l’ennesimo per una società che programma da anni in modo ammirevole. Ma il 2022 almeno a livello organizzativo non è finito qui. Incombe infatti la 17esima edizione della StraCastelnuovo in programma sabato prossimo alle 15,30 lungo le vie del capoluogo garfagnino e che avrà domenica l’appendice di “Una Corsa per Maria Rosa”, corsa-camminata non competitiva nel ricordo di un’amica che purtroppo ci ha lasciato troppo presto.