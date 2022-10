Polo Tecnologico Lucchese, una scommessa vinta; 31 imprese insediate con oltre 200 posti di lavoro

LUCCA - Una scommessa vinta quella del Polo Tecnologico Lucchese. Adesso, dati alla mano, lo si può dire con certezza, a dieci anni dall'inizio dell'attività della struttura, realizzata dalla Camera di Commercio con il contributo della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il bilancio del primo decennio del Polo è stato presentato alla presenza del presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, dell’amministratore della società di gestione Lucca In Tech, Gianluigi Guidi, ma soprattutto delle realtà che qui sono nate e si sono sviluppate.

Insomma, il Polo Tecnologico a Lucca funziona, nonostante le difficoltà attraversate dal mondo imprenditoriale in questi ultimi anni. Basti pensare che il fatturato complessivo delle imprese ospitate negli ultimi 6 anni è passato da poco più di 5 milioni a quasi 16 milioni di euro.

La riunione per il decennale è diventata anche un’occasione per le imprese per ritrovarsi dopo il periodo pandemico.