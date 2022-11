17enne scoperto con 8 etti di hashish in camera

CARRARA - Un ragazzo italiano di soli 17 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Carrara lo hanno trovato sotto casa sua con un paio di dosi di “fumo” .

Inizialmente sembravano dosi per uso personale, appena quattro grammi. Poi però i militari si sono insospettiti quando hanno scoperto che aveva con sé anche un bilancino di precisione. Da qui si è arrivati alla perquisizione. Lui appena ha sentito che i carabinieri avrebbero contattato i genitori, li ha accompagnati nella sua cameretta per poi consegnare un ingente quantitativo di droga: quasi 800 grammi di hashish, una sostanziosa partita di tavolette di droga ancora da dividere, insieme ad alcune dosi già pronte per la vendita.

Il gip del tribunale per i minorenni di Genova ha disposto l’affidamento del giovane ad una comunità in Liguria.