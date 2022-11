Caminetti, la Regione chiede una deroga sulle sanzioni a Ministero e Unione europea

TOSCANA - La Regione ha chiesto al governo, e all'Europa, una deroga per consentire la libera accensione dei caminetti nella Piana di Lucca e in Valdinievole. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Monia Monni in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione della Lega.

Per la precisione, l’assessore ha chiesto al ministro Pichetto Fratin di adoperarsi affinche l’Unione europea sospenda le sanzioni per l’uso dei caminetti, consentendone quindi l’uso in alternativa al gas metano, dato l’alto costo raggiunto dalle bollette in questi mesi. Tutto questo però sulla base di garanzie delle autorità in materia ambientale, perchè, ha aggiunto, non dobbiamo mai dimenticare che ci stiamo muovendo nell’ambito della salute pubblica.

Siamo contenti che l’assessore ci abbia dato ragione, ha commentato polemicamente il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, visto cha da settimane chiedevamo alla Regione di muoversi per ottenere una deroga.