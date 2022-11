Classe troppo affollata, genitori di alunno con disabilità vincono ricorso al Tar

ALTOPASCIO - Una sentenza storica, la prima del genere almeno nella nostra regione. Il Tar della Toscana ha ordinato all'ufficio scolastico interprovinciale di sdoppiare una classe, una terza delle scuole medie di Altopascio, perché troppo affollata rispetto alle esigenze di uno degli studenti, un ragazzo con disabilità.

A presentare e vincere il ricorso al Tar sono stati i genitori del ragazzo, Massimo Nittoli e Laura Del Signore, hanno deciso di rendere nota la vicenda perché possa essere utile anche ad altre famiglie nella loro stessa situazione.

Negli scorsi due anni, per ottemperare alle misure di sicurezza anti – Covid, le sezioni della scuola era state portate a 5 e il problema dell’affollamento non si poneva. Quest’anno però l’emergenza non c’è più.

28 alunni in classe, quindi. Una situazione che non tutelava più le esigenze del ragazzo.

Per far rispettare i diritti del loro figlio Massimo e Laura hanno quindi dovuto tirar fuori di tasca propria migliaia di euro per presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che ha dato loro ragione, almeno in primo grado. E non è la prima volta i due genitori devono ricorre al giudice per questo motivo.

Una vittoria quindi ma venata di amarezza: non è giusto, concludono Massimo e Laura, che le famiglie di ragazzi con disabilità, debbano sempre lottare e sacrificarsi anche economicamente, per tutelare i loro diritti.