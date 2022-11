Hub STEAM, al Real Collegio l’hackathon per valorizzare il patrimonio culturale

LUCCA - Gli studenti di 12 scuole da tutte le città della Toscana e da Viterbo si sono dati appuntamento per progettare in squadra il turismo del futuro, grazie all'utilizzo consapevole e sostenibile delle nuove tecnologie.

124 studenti, provenienti da 12 scuole superiori toscane e del viterbese, si sono dati appuntamento al Real Collegio di Lucca per progettare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale attraverso l’utilizzo consapevole, etico e sostenibile delle tecnologie. Questo il tema dell’hackathon che ha visto i ragazzi, raggruppati in squadre, sfidarsi per ideare la proposta più meritevole.

I vincitori della giornata accederanno così alla finale nazionale, prevista per il 15 dicembre. Il progetto, finalizzato a promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative da parte delle scuole secondarie di secondo grado, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline Steam (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), si ispira all’apprendimento attivo e cooperativo e al benessere relazionale.