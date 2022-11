Italia e Corea a contatto al Cav di Pietrasanta

PIETRASANTA - Un dialogo fra Italia e Corea nel segno dell'arte: è la mostra “EsperienzeAcontatto” organizzata e ospitata dalla Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, con il patrocinio del Comune e il contributo di Regione Toscana e Fondazione Cassa Risparmio Lucca che ha aperto i battenti sabato scorso.

Dodici gli artisti, sei italiani e altrettanti coreani, tutti under 40, che presenteranno il loro percorso “strutturato per accostamenti poetici e d’indagine – ha spiegato la curatrice, Maria Mancini – capaci di rimarcare le ricorrenze ma anche le diversità in quello che è stato ed è, ancora oggi, il processo di trasformazione della scultura e delle arti visive intese in senso più ampio, nella cultura italiana e coreana, contrassegnate da forti caratteri identitari”.

“Un’occasione che certifica, nel segno dell’arte e dell’artigianalità, la vicinanza fra Pietrasanta e il popolo coreano – ha ricordato il sindaco Alberto Giovannetti – con cui condividiamo, da tempo e con grande piacere, anche la nostra quotidianità cittadina.”

“Con questo progetto – ha aggiunto il presidente della Fondazione Cav, Nicola Stagetti – vogliamo evidenziare come l’arte della scultura non sia più un fare che proviene solo da tradizioni specifiche ma risponde a esigenze personali e collettive, a esperienze di contaminazioni tra luoghi e culture diverse”.

La mostra “EsperienzeAcontatto” sarà aperta dal martedì alla domenica, in orario 17-20, negli spazi dell’ex convento di via dei Frati, a Pietrasanta.