La Toscana celebra la la libertà di espressione

TOSCANA - E' stata dedicata alla libertà di espressione l'edizione 2022 della Festa della Toscana, celebrata al Cinema teatro la Compagnia di Firenze davanti ai sindaci arrivati da tutta la Regione.

Oltre al governatore Giani e al presidente del consiglio Mazzeo, sul palco sono salite le ospiti d’onore della giornata: l’ex ministra Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr e la giornalista di Repubblica Federica Angeli, che con le sue inchieste ha contribuito alla lotta contro i clan Spada e Fasciani a Roma e che adesso vive sotto scorta.

Maria Chiara Carrozza ha sottolineato l’importanza della libertà di ricerca e del pluralismo anche in ambito scientifico. Dopo la cerimonia in via Cavour la mattinata si è conclusa con il corteo dei gonfaloni che ha raggiunto l’Arengario di Palazzo Vecchio.