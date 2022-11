Puliti Lucca protagonista agli Interregionali di Chiavari under 14

SCHERMA - La squadra della Oreste Puliti Lucca. accompagnati dal maestro Sorin Radoi e dal tecnico Antonetti Gioele. protagonista a Chiavari nella prima prova interregionale (Liguria, Piemonte e Toscana) del Gran Prix Joy of Moving under 14 di sciabola, primo passo per i campionati italiani in programma a maggio 2023 a Riccione.

I ragazzi/e e gli allievi/e gareggiavano insieme (2009 e 2010) e qui nella categoria maschile Vincenzi Giordano è arrivato secondo assoluto in gara, ma primo per la sua età (2010). Nelle categoria femminile di sciabola Giulia Bartolini si è piazzata al secondo posto. A questo vanno aggiunti ben cinque terzi posti. Il prossimo appuntamento per gli under 14 sarà a Zevio (Verona) il 3 e 4 Dicembre per la prima prova nazionale.