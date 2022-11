Reintegrati in ospedale 26 operatori no vax tra Lucca e Versilia

Sono 96 in totale i dipendenti della Asl Toscana nord ovest che dal 1° novembre sono stati reintegrati dopo l’interruzione dell'obbligo vaccinale contro il Covid per gli operatori sanitari, come stabilito nel decreto approvato dal Governo nell'ultimo CdM che ha anticipato il reintegro previsto altrimenti dal 1° gennaio.

I numeri variano vistosamente da zona a zona, ma in generale emerge come la percentuale maggiore di no vax si registri tra infermieri, operatori sociosanitari e ostetriche e in misura minima tra i medici. Quattro in tutta la Asl sono i medici non vaccinati che rientrano al lavoro. Due di questi sono a Lucca. Uno a Massa Carrara e uno a Livorno. Nessuno invece nell’ambito Versilia.

Sempre per quanto riguarda la situazione nelle strutture sanitarie, la Asl ricorda che è ancora in vigore l’obbligo del green pass rafforzato per entrare in ospedali, strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali. L’ultimo decreto legge non interviene, infatti, sul termine del 31 dicembre 2022 fissato dal precedente decreto legge “riaperture” del marzo scorso. Infine, il Ministero della Salute ha prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine da parte del personale sanitario, dei pazienti e dei visitatori delle strutture. Nell’elenco delle strutture dove è tuttora necessaria coprirsi naso e bocca non solo ospedali, ma anche Rsa, hospice e strutture residenziali sanitarie.