Ritorno trionfale per Cogni-Ciucci nel rally di Catalunya di Ogier

MOTORI - Gabriele Cogni e Giacomo Ciucci protagonisti al rally di Catalogna, penultimo appuntamento del campionato del mondo 2022, vinto dal francese Sebastien Ogier su Toyota. Il pilota piacentino e il navigatore lucchese lo hanno fatto nel modo più esaltante primeggiando nella categoria di punta delle vetture a due ruote motrici, la RC4.

Gabriele Cogni ha dimostrato sulle strade catalane di non aver perso neppure un briciolo del suo talento. Lo conferma in modo palese il bilancio delle prove speciali: è risultato il più veloce in ben 18 delle 19 in programma nella gara iridata spagnola. Cogni ha corso affiancato alle note dal bravo ed esperto navigatore Giacomo Ciucci al volante di una Peugeot 208 Rally4 del team Emme Competition per i colori della Meteco Corse. Ciucci ha ribadito a sua volta di essere un copilota di assoluto valore e non a caso non era alla prima esperienza a livello mondiale. L’impresa per il piacentino è stata però tutt’altro che semplice, visto che alla lunga assenza dalle gare abbinava l’utilizzo di una vettura per lui inedita a cui si sono aggiunte le inattese bizze del meteo: in ciascuna delle tre giornate di gara non è mancata una breve ma insidiosissima apparizione della pioggia. Già nettamente al comando dopo la prima tappa del venerdì con 3′ di vantaggio sulla Renault Clio del messicano Mauro Sanchez, Cogni-Ciucci hanno sostanzialmente gestito l’ampio primato chiudendo addirittura con 7’ di vantaggio sullo spagnolo Miguel Pares Carrio, con un’altra Peugeot 208 Rally4. Adesso Ciucci torna nel CIRT con le ultime due prove, Marche e Brunello, al fianco del camaiorese Emanuele Dati.