Sparkling Tour: due versiliesi sul podio

Due versiliesi sul podio della finale regionale dello Sparkling Tour 2022 tenuta all’Ozon di Pisa e organizzato dalla Federazione Italiana Barman. Cesare Funel di Viareggio con il suo “2°11” ( 6 cl di Vermentino Brut, 1 cl di Quattrino e 3 cl di Passiflora Edulis) si è aggiudicato il primo posto.

Bene anche per Federico Salvetti a cui è andata la medaglia d’argento per il suo “Erotiko”, (4 gocce di essenza di Erotiko Mr Pic, stones marmo bianco aromatizzata all’elisir di spuma Teneri, 2 cl XXII distillerie Moccia, 5 cl spremuta di pompelmo rosa e 8 cl di spumante toscano decorato con peperoncini freschi). Terzo posto invece per Roberto Bresciani di Pontremoli con il suo “Stop the war” (2cl vermut bianco, 3 cl bitter bianco, 4 cl home made sciroppo di violetta e infuso di mirtillo, 8 cl spumante toscano).

A giudicare la gara, a cui hanno partecipato i migliori barman della Toscana, due giudici d’eccezione: Roberto Giannelli Presidente Onorario di Fib Italia e Paolo Bianchi, barman dei più prestigiosi locali della Toscana. Una tappa importante quella pisana dello Sparkling Tour che da adesso accesso ai vincitori alla finale nazionale a Policoro in Basilicata il primo dicembre. La manifestazione è stata anche un’occasione per la promozione e valorizzazione di prodotti toscani a partire ovviamente dalle bollicine.