Aumentano i pedaggi, ma non sulla Bretella Lucca-Viareggio

Nessun aumento del pedaggio sulla Bretella A11 Lucca-Viareggio. La buona notizia, in mezzo a tanti annunci di rincari, si deduce dal provvedimento del Ministero dei Trasporti con i quale sono state adeguati i pedaggi autostradali a partire dal 1° gennaio.

Non si registrano, si legge in una nota del MiT, “aumenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso” e per “le società con concessione scaduta”, tra cui la Salt Società Autostrada Ligure Toscana S. p.A. – A12 Tronco Ligure Toscano che ha in gestione il tratto autostradale. Per quanto riguarda la Bretella, 20 km circa di tragitto tra i più cari d’Italia, l’ultimo aumento risale al 1° gennaio 2018 quando venne portato il tratto Viareggio-Lucca Est a 3.40 euro.

Per le arterie gestite da Autostrade per l’Italia (circa il 50% della rete nazionale) è stato confermato invece un aumento dei pedaggi del 2% e un ulteriore incremento dell’1,34% dal 1° luglio. Il Ministero sottolinea come “gli incrementi nelle tratte interessate risultino inferiori all’inflazione”.