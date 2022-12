Bascherini e Bertolotti vincono Cronoscalata all’Antro del Corchia

ATLETICA - L’accogliente paese di Levignani, localita' nel comune di Stazzema nel cuore delle Apuane, ha ospitato, in una caratteristica atmosfera natalizia, la seconda edizione della Cronoscalata all'Antro del Corchia, il cui arrivo è fissato appunto all’interno della grotta più profonda d’Italia.

La manifestazione, patrocinata dall’Ente Parco Apuane e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, è stata curata sotto l’aspetto tecnico dal GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli. Il via della gara in localita’ Lambora con ben 150 atleti in griglia di partenza e distanziati di 15” l’uno dell’altro. La gara, valida come ultima tappa del Criterium Podistico Toscano 2022 e del circuito Highlander Apuane 2022, ha visto il trionfo al maschile del forte scalatore del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Stefano Bascherini in 14’54”, già secondo nel 2021, che ha preceduto il compagno di squadra e favorito della vigilia (campione uscente e recordman) Giacomo Verona di 15” mentre il giovane portacolori dell’Atletica Virtus Lucca Filippo Sodini ha completato il podio in 15’18”. Nelle altre categorie hanno trionfato Nicola Vanni, Adriano Mattei e Francesco Frediani del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e i pisani Stefano Meola e Donato Bacca rispettivamente di La Galla Pontedera Atletica e Pisa Road Runner. Al femminile la vittoria è andata ad Elena Bertolotti dell’Atletica Castello, che ha chiuso con il tempo di 18’17” che ha distanziato Andrea Salas Palma del GS Orecchiella di 16” e la massese dell’Atletica Alta Toscana Giada Brizzi di 1′. Nelle altre categorie in rosa successi di Francesca Setti del GS Lammari, Stefania Scali dell’Atletica Vinci, Carla Neri del GS Orecchiella e Simonetta Farci del Gruppo Podistico Rossini. Suggestivo come ogni anno il cerimoniale di premiazione alla presenza del presidente del Corchia Park Emiliano Babboni e del presidente dell’US Levigliani Stefano Luperi che hanno consegnato agli atleti i numerosi premi dando già appuntamento alla terza edizione che si disputerà il 16 dicembre 2023.