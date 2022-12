Circonvallazione Altopascio, prosegue l’iter: protocollo d’intesa con Regione e Provincia

ALTOPASCIO - C’è l’accordo tra Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune di Altopascio per proseguire con la progettazione del terzo lotto della Circonvallazione di Altopascio.

Nello specifico, spiega D'Ambrosio, il protocollo d'intesa sarà ufficialmente firmato i primi di gennaio 2023, anticipa il vero e proprio accordo di programma, che sarà approvato non appena la Provincia di Lucca arriverà a conclusione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (finanziata per 200mila euro dalla Regione Toscana e avviata in seguito al decreto del giugno 2021), quasi terminata: a quel punto, chiarisce la sindaca, sarà possibile conoscere il costo esatto del terzo lotto e quindi il relativo impegno di spesa per portare avanti tutte le fasi successive della progettazione.