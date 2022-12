Confindustria, bene il manifatturiero nel terzo trimestre 2022

PROVINCIA - Ancora buoni risultati in provincia di Lucca per quanto riguarda la produzione manifatturiera. I dati forniti da Confindustria relativi al 3° trimestre 2022 parlano di un +2,2%, rispetto allo stesso periodo delle scorso anni. Risultato che si colloca coerentemente nella sequenza di relativa stabilità, registrata sul territorio lucchese anche durante le fasi più acute della pandemia, spiega il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti.

La prestazione di gran lunga più positiva è quella dell’alimentare, che segna +17,9%; molto buoni i risultati anche della nautica con +7,6%, della chimica-plastica con +5,8% e della metallurgia con +5,2%. Positiva la produzione di macchine (+2,2%) e sostanzialmente stabile il lapideo (-0,1%). Il segno meno invece si riscontra sulla carta e cartotecnica (-2,8%) e sulla moda (-2,2%). Sui risultati del settore cartario giocano un ruolo fondamentale i costi energetici: le aziende hanno cercato di conservare un margine di guadagno anche attraverso un incremento dei prezzi di vendita, che a sua volta hanno determinato una lieve frenata del mercato. Da questa dinamica, complessivamente di una certa efficacia ai fini degli equilibri dei conti aziendali, è scaturita la contrazione dei volumi registrata dalla rilevazione trimestrale.

“Qualche timore in più sussiste per il trimestre in corso e per i primi mesi del 2023 – conclude Pieretti – che potrebbero segnare ulteriori incrementi del prezzo del gas.”