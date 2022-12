Futuro del Pnrr e rapporto tra Comuni, i temi dell’Assemblea AnciToscana a Palazzo Ducale

Un nuovo rapporto tra grandi città e piccoli centri e la preoccupazione per il rispetto delle scadenze del Pnrr: questi i due temi principali al centro dell’Assemblea dei sindaci di Anci Toscana che ha inaugurato la stagione ‘itinerante’ degli appuntamenti più importanti dell’Associazione. Un evento molto partecipato sia in presenza che in streaming, con i contributi di tanti primi cittadini.

Nel corso della mattinata anche l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani, che riguardo al rapporto con AnciToscana e con i Comuni, ha sottolineato quanto siano importanti il colloquio e collaborazione, anche per sfruttare insieme la flessibilità delle fonti di finanziamento (non solo pnrr) per i singoli progetti delle amministrazioni.