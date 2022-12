Giovani leoni della Focolaccia crescono bene nel biathlon

BIATHLON - La realtà del GS Focolaccia con oltre 50 anni di storia alle spalle dedicati alla neve e agli sport invernali. Due giovani che si dedicano al biathlon con buon profitto e con la speranza di potere emergere a livello nazionale. La stagione 2022/2023 è ormai entrata nel vivo con la prima prova di Coppa Italia.

Il GS Focolaccia fa crescere giovani con l’obiettivo di un’attività futura magari anche agonistica. Poi si sa il campione è per la serie “uno su mille ce la fa”. Così un paio di settimane fa la nuova stagione invernale, a cavallo tra il 2022 e il 2023, ha preso il via con il primo raduno di Val Martello in Trentino, località che si è aggiudicata l’edizione 2025 dei campionati europei di biathlon. Una specialità affascinante che combina tiro a fondo e che comincia a fare proseliti anche in Italia. In alcuni paesi, citiamo la Germania, assurge al ruolo di sport nazionale. Senza esagerare alla Focolaccia cercano di proporre dei giovani in gamba e due di questi si sono già messi in bella evidenza: Miriam Michelucci e Moritz Teragnolo allenati e seguiti con scrupolo e professionalità dai tecnici Marco Guidotti e Gabriele Giambastiani. Ebbene c’era attesa per il loro debutto in Coppa Italia categoria Giovani dove rappresentavano la Toscana sulle nevi di Forni Avoltri e qui ci siamo spostati in Friuli. Purtroppo un attacco influenzale proprio alla vigilia ha impedito a Miriam Michelucci di gareggiare privandola così del primo probante test stagionale. E’ invece sceso in pista Moritz Teragnolo che appunto vediamo in azione. Nella gara sprint ha commesso qualche errore di troppo (3 a terra e uno in piedi) che gli hanno impedito di attaccare le prime 15 posizioni della classifica. La neve pesante lo ha inoltre penalizzato tanto che si è dovuto accontentare del 23esimo posto, piazzamento che non lo soddisfa e non ne rappresenta il reale valore tecnico. Mortiz è invece piaciuto per i progressi palesati nel fondo. Prossimo impegno del GS Focolaccia sabato 17 e domenica 18 dicembre a Pinzolo nel Trofeo Coni ad Aria compressa (riservato ai nati nel 2010 e 2011) dove ci saranno tutte le discipline invernali sia sulla neve che sul ghiaccio. E’ proprio il caso di dire: piccoli sciatori crescono.