Grandi opere: Assi Viari e Variante Aurelia inserite dal Governo nell’agenda 2023

Opere completamente finanziate che, secondo il Ministro Matteo Salvini, sarebbero presto cantierabili grazie ai 4,5 miliardi di fondi Cipess sbloccati e all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Appalti finalizzato a tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori.

Per il sistema tangenziale lucchese ci sono però due sorprese. Nell’elenco ministeriale è infatti confermato il primo lotto, ovvero quello nord-sud tra Ponte a Moriano e Lucca Est. Ma non c’è menzione del secondo, ovvero l’asse Est-Ovest. Ma la vera novità è tutta economica: l’importo è salito infatti dai 110 milioni di euro stanziati a ben 172milioni. Un adeguamento prezzi, effetto dei rincari sulle materie prime, che porteranno l’opera a costare incredibilmente il 50% in più rispetto a quanto preventivato. Per l’esecuzione dell’opera manca comunque ancora un progetto definitivo.

Per Massa il Governo ha messo sul piatto 43 milioni di euro per la Variante Aurelia. Si tratta di 1,5 km di viabilità alternativa alla statale che bypassa il centro abitato di Turano: un tratto di strada molto trafficato dove si contano purtroppo molte vittime. Stando al progetto, di cui si parla dagli anni ’90, la nuova arteria si innesterebbe all’altezza dell’ospedale Opa per arrivare, attraverso quattro rotatorie, alla nuova rotonda di via Papini-via Carducci per connettersi di fatto alla stazione.

L’accelerata annunciata dal Ministero è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Francesco Persiani che di recente aveva incontrato Salvini per affrontare il dossier. “Dopo decenni di immobilismo, finalmente questa opera vedrà la luce” – ha commentato. “Un nuovo impulso anche per l’economia e l’occupazione massese che non possiamo che accogliere favorevolmente.” L’appalto, confermano i parlamentari leghisti, sarà nel 2023.