Guardia giurata aggredita al vecchio ospedale civico di Carrara, Uil: “Sacrificati per il risparmio”

CARRARA - La sera del 23 dicembre, la guardia giurata, in servizio di turno al vecchio ospedale civico di Carrara, è stata colpita con una bastone da due uomini che si trovavano all'interno dell'edificio.

Per Luca Andrenucci, responsabile Massa Carrara della Uiltucs Toscana Nord, è solo l’ultimo di tanti episodi di violenza ai danni di questa categoria di lavoratori, che “troppo spesso si trova a gestire da sola situazioni di pericolo – denuncia il sindacato -, sacrificata sull’altare del risultato economico”. Per chiedere maggiori tutele e migliori condizioni contrattuali Uiltucs Toscana e Filcams Cgil hanno indetto uno sciopero di categoria per la giornata del 2 gennaio a cui ha aderito anche Fisascat Cisl.