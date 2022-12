Influenza: record di accessi a Natale al pronto soccorso del Versilia

VERSILIA - Centinaia e centinaia di persone al pronto soccorso colpite dall'influenza stagionale. Un boom di casi registrato nelle festività natalizie che mette in difficoltà il pronto soccorso dell'ospedale Versilia che registra il dato maggiore di accessi di tutta la costa toscana.

Sono stati circa 540 gli accesi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia durante il ponte natalizio. Il tasso più alto di tutta la costa tirrenica, da La Spezia al Lazio. A questi numeri registrati tra 24, 25 e 26 dicembre (il giorno peggiore quello di Santo Stefano con oltre 200 pazienti ricevuti) si aggiungono una sessantina di malati inquadrati in attesa di essere ricoverati in reparto, che aspettano a volte anche 48 ore per avere un letto.

Un boom di accessi dovuto soprattutto all’epidemia di influenza stagionale che, unita al Covid, ha messo in seria difficoltà molti pronti soccorso in tutta la Toscana. Le sale del reparto di emergenza sono affollate anche in questo 28 dicembre.

L’influenza porta in ospedale soprattutto bambini, ma sono gli anziani quelli che poi si aggravano e necessitano di diagnostica rapida o di ricovero. C’è infine l’appello alla responsabilità rivolto agli utenti.