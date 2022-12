Lucca, assalto dei turisti per il Capodanno

LUCCA - Boom di presenze in città: alberghi pieni e ristoranti al completo per festeggiare il 2023. Si tratta soprattutto di italiani, tra questi molti lombardi, a seguire americani, svizzeri e francesi.

Il soggiorno medio è di 4/5 giorni, ma c’è anche chi fa base fuori provincia e arriva a Lucca per una visita in giornata.

Tante le iniziative in programma per dare il benvenuto al 2023, tra concerti e feste in piazza, oltre ai tradizionali cenoni di San Silvestro.

Per tutti l’augurio di un nuovo anno migliore di quello passato.