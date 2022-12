Lucchese di scena sabato ad Olbia; Maraia nutre solo un paio di dubbi

CALCIO C - Lucchese in Sardegna a chiudere un bel girone di andata che potrebbe diventare ottimo nel caso di una vittoria ad Olbia nel match di sabato (ore 17,30). Al Nespoli la Lucchese ha buona tradizione con una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta negli ultimi cinque confronti giocati dal 2016 ad oggi.

Secondo noi Maraia, al di là della logica pretattica che condisce ogni vigilia, ha le idee molto chiare. Ovvero: la conferma quasi in toto dello schieramento che sabato scorso ha colpito e affondato la forte Carrarese di Dal Canto. Casomai il tecnico di Santa Maria a Monte ha un problema al centro della difesa. Bachini è squalificato e Benassai è alle prese con la fastidiosa influenza. La speranza è che ce la faccia a recuperare, e così dovrebbe essere, altrimenti spazio a Merletti da inserire nel pacchetto arretrato assieme ai soliti Quirini, Tiritiello e Alagna. Maraia, forse nutre un altro piccolo dubbio, relativo al ruolo di punta centrale. Ravasio è andato bene con gli apuani segnando anche la rete del 2 a 2 e quindi dovrebbe ripartire lui ma questo Romero, che finalmente si è sbloccato anche in campionato, scalpita dall’alto dei quasi due metri di altezza. Il resto sarà l’undici-tipo che cercherà di infilzare l’Olbia degli ex Minala, Babbi e Nanni. Chiaro che una vittoria permetterebbe ai rossoneri di chiudere la prima parte del campionato a quota 31, sei punti meglio dello scorso anno. Ma non finirà ad Olbia il 2022 calcistico visto che venerdì prossimo 23 dicembre calerà al Porta Elisa la Reggiana, favorita numero uno per la serie B. Antivigilia di Natale e si giocherà ancora una volta alle 17,30, ma quella è un’altra storia.