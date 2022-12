Per assegnare beni comunali non serve citare il ripudio del fascismo, via libera alla mozione della destra

LUCCA - Dopo un'assise comunale fiume durata quasi sei ore, alla fine con 18 voti favorevoli e nove contrari è passata la mozione firmata dai consiglieri di Forza Italia Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci al centro da giorni di una bagarre politica che poi è proseguita anche in aula.

Per assegnare beni comunali l’unico riferimento deve essere l’adesione generica ai principi della Costituzione. Sottoscrivere Il ripudio dell’antifascismo e del razzismo non serve più. Dopo un’assise comunale fiume durata quasi sei ore, alla fine è passata la mozione firmata dai consiglieri di Forza Italia Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci al centro da giorni di una bagarre politica che poi proseguita anche in aula. Senza tregua il botta e risposta che si è scatenato a partire dalle due di notte sul sesto e ultimo punto all’ordine del giorno alla fine del quale la mozione è passata con 18 voti favorevoli e 9 contrari.