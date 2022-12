Samuele Giuliano al tricolore di Gallipoli per fare esperienza ma…

PUGILATO - Oltre a Gatti e Rimanti della Pugilistica Lucchese la boxe di casa nostra esibirà sul ring di Gallipoli anche il giovanissimo (classe 2003) Samuele Giuliano (Boxe Giuliano) nella categoria degli 80 kg. Il talentuoso pugile di Borgo a Mozzano scende in Puglia per fare esperienza ma non gli mancano classe e talento per ben figurare e magari...stupire.

Lui ci proverà. E’ nel dna di Samuele Giuliano, giovane ed elegante interprete della nobile arte, salire sul ring per combattere sempre con piglio. La sua scherma pulita e raffinata troverà adesso l’ostacolo di avversari più grandi dal punto di vista anagrafico, ma non è detto sul piano tecnico. Ecco perchè ai campionati italiani Elite di Gallipoli il suo cammino nella categoria pesante degli 80 chilogrammi potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa. Finora Giuliano ha percorso con piglio e, tranne rari inciampi, con progressione totale le varie fasi di un’attività giovanile che lo ha visto dominare e conquistare diversi titoli italiani. L’ultimo della lunga serie, che lo ha eletto come uno dei giovani pugili più apprezzati e promettenti del panorama nazionale, risale al 29 giugno scorso a Chianciano Terme. Lì superò nella finale Elite under 22 il temibile emiliano Domenico Vinciguerra: il 19enne di Borgo a Mozzano vinse nettamente le prime due riprese subendo in parte il ritorno del forte avversario nella terza. Ma il verdetto fu limpido e senza discussioni. Una vittoria che lo confermò in orbita azzurra e con un sogno nel cassetto le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma prima ci sarebbe Gallipoli e allora andiamo Samu. Andiamo. La strada per la Torre Eiffel comincia anche dal Salento.