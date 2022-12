Scatta l’operazione-Olbia; la Lucchese vola con la…Formula R3

CALCIO C - La bella vittoria sulla Carrarese ha avuto un minimo comun denominatore... vincente, ovvero la R. Fateci caso il cognome dei tre giocatori andati in gol contro gli apuani inizia con la stessa lettera: Rizzo Pinna. Ravasio e Romero nell'ordine per 3 punti pesantissimi che fanno classifica e danno assoluto morale. Sabato ultimo impegno del girone di andata per la Lucchese sul campo dell'Olbia.

Il programma della squadra di Ivan Maraia prevedeva una doppia seduta per martedì mentre per mercoledì è previsto un allenamento pomeridiano così come per giovedì quando in serata i rossoneri partiranno alla volta di Olbia dove sbarcheranno nelle prime ore di venerdì. In Sardegna poi la truppa sosterrà una sgambata in vista della gara di sabato al Bruno Nespoli che inizierà alle 17,30. Ricordiamo che nella squadra sarda ci sono ben 4 ex rossoneri: Minala, Babbi, Nanni e Zanchetta. L’ambiente rossonero è carico dopo la vittoria suddetta mentre per quanto riguarda lo schieramento iniziale crediamo che non varierà rispetto a quello di sabato scorso. Sicuramente non saranno a disposizione per la trasferta in terra sarda: il portiere Coletta, che si è rivisto sul campo, i centrocampisti Tumbarello e Di Quinzio e l’attaccante Bianchimano. Per loro appuntamento al 2023, dopo la sosta natalizia e di fine anno.