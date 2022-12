Stefano Bonaccini al Ciocco: “Voglio un Pd laburista e popolare”

TOSCANA - Ha fatto tappa anche al Ciocco di Castelvecchio Pascoli il tour toscano di Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia - Romagna candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

Di fronte ad pubblico di amministratori (c’era anche il governatore della Toscana Giani) e di semplici cittadini, l’incontro è stato introdotto dagli interventi della sindaca di Barga Caterina Campani, di Cristiano Ceragioli, studente versiliese, neo laureato in Scienze Politiche, e di Claudia Berti, consigliera comunale a Capannori, che hanno chiesto a Bonaccini un partito più attento alle esigenze del territorio e dei giovani. Poi è stato il turno di Bonaccini, che ha parlato per circa un’ora di quello che dovrà essere in futuro il Pd. Una forza laburista, che metta al centro del proprio impegno il lavoro e l’impresa. Un partito popolare ma non populista, capace di rispondere e proporre soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini.

L’incontro si è concluso con l’intervento dell’ex senatore Andrea Marcucci, che ha garantito il proprio appoggio a Bonaccini perché, ha detto l’imprenditore, ha dimostrato di essere una persona con idee chiare, capace, alla guida di una regione, di coniugare le esigenze di giustizia sociale con quelle della crescita economica.