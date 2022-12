Ghergut vince la 68esima Coppa di Santo Stefano

E’ un periodo di belle soddisfazioni e di impegno per l’Atletica Pietrasanta Versilia. Pochi giorni fa sotto l’albero di Natale la notizia che la finale A Bronzo dei CDS 2023 si svolgerà al “Falcone e Borsellino” il 10 e 11 giugno; poche ore dopo Natale la classica Coppa di Santo Stefano a Vallecchia che è pur sempre motivo di prestigio e di orgoglio con le sue 68 edizioni, e parliamo dell’immediato dopoguerra, una vita fa. Dunque dopo tre anni, ultima volta fu nel 2019, torna una corsa che ha mantenuto intatto il suo fascino nel tempo e con un albo d’oro mica da ridere. Vi troviamo infatti atleti del calibro di Stefano Mei, campione europeo dei 10000m nel 1986 ed attuale presidente della FIDAL e Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014, tanto per citarne un paio. Il clou con la partenza alle 10,45 degli atleti senior. Da sciropparsi quattro giri di un percorso collinare vario e arcigno per un totale di 6km e 200 metri. Gara tattica almeno per tre giri coi migliori a guardarsi e a marcarsi stretto senza che nessuno volgi assumere in modo deciso l”iniziativa. Sono ancora in cinque al suono della campana. Sull’ultimo strappo nel finale scatta Emanuel Ghergut (Toscana Atletica Futura); la sua azione è irresistibile e consente al 26enne fiorentino di guadagnare una manciata di secondi sufficienti per vincere con merito e a braccia alzate. Raccolti in un fazzoletto lo seguono l’enfant du pay Giacomo Verona (GP Parco Alpi Apuane) e Lorenzo Bellinvia, 19enne del Cus Pisa. Più distanziati gli altri. In precedenza si erano svolte le altre gare riservate alle categorie giovanili e poi quella femminile (successo della forte Greta Settino dell’Atletica Empoli) e maschile over 50 sulla distanza di 4km e 700 metri. Ma sentiamo il vincitore al termine della gara.