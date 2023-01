La Befana tra magia e tradizione nel libro di Carla Sodini

PROVINCIA - La Befana come forse non la conoscete. Sono tante le curiosità che si possono trovare nell'antologia curata dalla professoressa Carla Sodini, "Befane e befanate in prosa e poesia, testi originali nella Toscana dei secoli XVI e XX", edito da Tralerighe con l'introduzione di Alessandro Bedini.

La protagonista del libro è la Befana, intesa, attraverso i secoli, non solo come la vecchietta sulla scopa che porta doni ai bambini ma anche come figura essenziale della tradizione religiosa cristiana nonché ispiratrice di leggende e usi popolari. Nel suo aspetto magico la Befana poteva creare vari portenti.

Nel suo lavoro di raccolta delle testimonianze, Carla Sodini, che è stata docente di Storia Moderna all’Università di Firenze, ha riscontrato come la figura della Befana sia ancora popolare e viva, in Lucchesia, in Garfagnana, a Barga e nel grossetano.