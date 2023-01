Miriam e Moritz ci riprovano ai campionati italiani di biathlon

BIATHLON - Appuntamento di rilievo nel fine settimana per il biathlon giovanile sulla neve di Forni Avoltri in provincia di Udine. Tra i protagonisti (si spera) delle prove tricolori giovanile anche due atleti del GS Focolaccia: Miriam Michelucci (Juniores) e Moritz Terragnolo (Giovani) guidati dai tecnici Marco Guidotti e Gabriele Giambastiani.

Nel dettaglio sono in programma i campionati italiani categorie Aspiranti, Giovani e Juniores. Sabato la gara Sprint di 7,5 chilometri con due serie, una a terra e l’altra in piedi cui seguirà domenica in base alla classifica la gara ad inseguimento sui 10 chilometri: in questo caso saranno 4 le serie di tiro: due a terra e poi due in piedi. Difficile stabilire le reali ambizioni di Miriam e Moritz che sono componenti della squadra regionale Toscana. Ricordiamo che dal 21 al 28 gennaio sempre a Forni Avoltri si disputerà l’European Youth Olimpic Festival, la meglio gioventù del biathlon a livello continentale.