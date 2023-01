Ocean Viking verso Carrara: l’accoglienza alla fiera

CARRARA - “Entro lunedì arriveranno al porto di Marina di Carrara poco meno di cento migranti, tra i quali una trentina di minorenni”. È quanto ha confermato venerdì mattina ai cronisti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L’arrivo è previsto per il pomeriggio di domenica. Si tratta della Ocean Viking, la stessa nave della Ong Sos Mediteraneè al centro dello scontro diplomatico tra Italia e Francia lo scorso novembre, che venne accolta nel porto di Marsiglia.

Al momento del salvataggio, al largo della Libia, si trovava a 1500 km dal porto apuano. Per l’esattezza a bordo si trovano 95 naufraghi. Tra questi ci sarebbero 38 minori non accompagnati, secondo il consigliere comunale ed ex deputato Cosimo Ferri.

La Regione e la Protezione Civile hanno già predisposto i padiglioni di Carrarafiere per l’accoglienza dei migranti per alcune ore, in attesa che siano espletate le procedure che consentiranno di indirizzarli poi verso le altre destinazioni previste dal Ministero. Sabato intanto a Marina di Carrara la sindaca Serena Arrighi e l’amministrazione comunale effettueranno un sopralluogo nei locali della Fiera per verificare l’allestimento dell’accoglienza e dei locali che serviranno ad effettuare i controlli medici sui naufraghi.