Trasporto pubblico, il Comune di Lucca chiama i sindacati

LUCCA - Svecchiare il parco autobus che serve il comune di Lucca. Questo l'obiettivo di Palazzo Orsetti per migliorare il servizio del trasporto pubblico sul territorio. Qualche settimana fa con la riunione operativa tra l’amministrazione e Autolinee Toscana erano stati delineati alcuni obiettivi di crescita da conseguire nel breve termine.

Il Comune di Lucca ha convocato per giovedì (19 gennaio) un incontro con il sindacato dei trasporti, al fine di analizzare le criticità e le opportunità legate al trasporto pubblico locale, in vista del nuovo piano che verrà approvato entro l’anno. Gli obiettivi di crescita sono già stati delineati nel corso di un incontro tra l’amministrazione e Autolinee Toscana: 23 nuovi mezzi acquistati nel primo anno, 134 nuovi autobus entro il 2025 31 nuove paline elettroniche sul territorio comunale e 15 nuove assunzioni in ambito locale, con condizioni particolarmente vantaggiose per i giovani.

L’incontro con il sindacato dei trasporti secondo il Comune sarà l’occasione per fare il punto della situazione e raccogliere idee utili per il miglioramento del servizio, le cui attuali difficoltà di gestione sono dovute principalmente all’arretratezza della flotta lucchese degli autobus ereditati: l’età media di servizio del parco mezzi è di oltre 14 anni.

Nel dettaglio, saranno acquistati numerosi nuovi autobus di ultima generazione fra gasolio/ibridi ed elettrici e verranno sostituite le vecchie paline non più funzionanti, ripristinando inoltre l’acquisto dei biglietti a bordo.

“Il 2023 – dice l’assessore alla mobilità Remo santini – potrà invece rappresentare un anno di svolta per il trasporto pubblico locale, grazie all’impegno e alla visione comune delle parti, che prevedono studi e investimenti volti a migliorare uno dei servizi più importanti per la cittadinanza”.