Camilla Matteucci astro nascente della Ginnastica Artistica lucchese

GINNASTICA ARTISTICA - Febbraio intenso per i settori Gold e Silver della Ginnastica Artistica Lucca guidata da Antonella Giusti. Da seguire con particolare attenzione la crescita tecnica e agonistica di Camilla Matteucci brava a Montevarchi nella prima prova del campionato regionale Toscana Gold Allieve 4.

Camilla Matteucci si è classificata prima sul programma base e seconda sul programma avanzato. I nuovi programmi prevedono una competizione su due livelli su tutti gli attrezzi. Il livello base con elementi imposti e un livello avanzato con esercizi con composizione “libera”. In sintesi le ginnaste L3 e L4 si sono misurate in una gara doppia con ben 10 esercizi. Al di là delle capacità e della preparazione è stato sicuramente un valore aggiunto riuscire a mantenere la concentrazione per una gara con tempi lunghi. Camilla è riuscita a portare a termine la gara utilizzando le sue risorse fisiche e mentali soprattutto dopo un 2022 complicato da un infortunio. La vittoria nel programma “base” (che a dispetto del nome presenta evidenti difficoltà) e il secondo nel programma “avanzato” è un risultato davvero eccellente.