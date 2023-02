Ecco il programma di Lucca Gustosa, l’11, 12 e 13 marzo la città palcoscenico dell’enogastronomia

LUCCA - Un fine settimana dedicato ai sapori e alle tradizioni culinarie del territorio con la partecipazione dei celebrity chef Cristiano Tomei e Damiano Carrara.

Un fine settimana dedicato ai sapori e alla tradizione enogastronomica del territorio. Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 marzo è in programma Lucca Gustosa, la nuova rassegna lanciata dall’amministrazione comunale, che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico per la cultura della buona tavola. In cartellone, nella suggestiva location del Real Collegio, la 22esima edizione di Anteprima Vini con oltre 600 etichette in degustazione e l’edizione Zero di “CONDI_MENTI”, con la direzione artistica dei celebrity chef Cristiano Tomei e Damiano Carrara e poi eventi e appuntamenti nelle principali piazze e punti di interesse della città.

Anche la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, in occasione della prima edizione di Lucca Gustosa, ha voluto attivarsi con un programma di iniziative dal titolo “Arte&Cibo: tesori da gustare”: visite guidate a tema, convegni e, contestualmente, momenti di degustazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici, in collaborazione con le associazioni di categoria e l’Associazione Strade del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia.