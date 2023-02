False griffe, scoperta organizzazione che esportava in tutto il mondo

VERSILIA - Indagine partita da controlli effettuati in Versilia. Una parte dei prodotti in pelletteria contraffatti, venivano fabbricati da società licenziatarie o sub lavoranti delle case di moda titolari dei famosi brands: sotto sequestro 50 mila articoli, 14 gli indagati dalla Guardia di Finanza

A seguito di indagini partite partite da controlli effettuati in Versilia la Guardia di Finanza ha scoperto quella che potrebbe essere una associazione criminale, con base operativa in Toscana ma dedita alla produzione, commercializzazione e ricettazione di pelletteria di lusso contraffatta, esportata e rivenduta come originale anche in Ungheria, Cina, Repubblica Popolare di Corea, Francia, Germania, Gran Bretagna, Qatar, Austria, Canada e Usa. L’inchiesta e’ coordinata dalla Dda di Firenze. Coinvolte anche, spiegano i finanzieri, aziende licenziatarie o sub lavoranti per famose griffe. In tutto sono 14 gli indagati – 10 di nazionalità italiana, 3 cinese e 1 marocchina – per i quali è stato predisposto l’avviso di conclusione delle indagini nel corso delle quali sono stati sequestrati 50.000 articoli di pelletteria falsi con marchi da Gucci a Chanel, da Valentino a Tod’s, e ancora Ferragamo, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Celine, Givenchy, Prada, Dior, Hermes, Moschino, Bulgari, Burberry, Chloè, Fendi, Boss, Mont Blanc, Valentino, Calvin Klein, Furla, Emporio Armani, Bally, Tod’s. Sotto sequestro beni per mezzo milione di euro.

“Durante le indagini – spiega una nota – sono emersi, inoltre, precisi indizi di come, una parte dei prodotti in pelletteria contraffatti, venivano fabbricati da società licenziatarie (e/o sub lavoranti) delle case di moda titolari dei famosi brands. In particolare, è emerso che tali imprese hanno posto in essere un’illecita sovrapproduzione di beni, c.d. overruns”, riuscendo “a generare considerevoli guadagni illeciti (con annessa evasione fiscale). Basti pensare, a esempio, che una borsa da donna Chanel, modello Boy (medium)” venduta nelle “boutique ufficiali a circa 6.200 euro, veniva realizzata dagli indagati con fattezze e qualità pressoché identiche all’originale e venduta” tra i 1.600 e i 2.200 euro.