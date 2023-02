Amatori Lodi passa al PalaForte, CGC Viareggio cede al Vercelli

HOCKEY A1 - Il big match della 18esima giornata viene conquistato con i denti, nel vero senso della parola, dall'Amatori Wasken Lodi, firmando un 5-2 di carattere sulla pista del Forte dei Marmi. Tre punti che proiettano i giallorossi solitari al secondo posto, facendo scivolare i rossoblu al quarto in una classifica sempre cortissima.

Anche l’Engas Vercelli esce vincitore dalla trasferta in Toscana, avvicinando sempre più le prime sette, ormai a soli tre punti. La vittoria in casa del CGC è per 6-3 ma la partita è stata davvero in bilico per tutto il secondo tempo, dopo l’infortunio di Verona nel riscaldamento, che ha proiettato nella gabbia il 20enne esordiente Raffa. Non è bastata questa tegola durante la partita, ad un certo punto condotta dai piemontesi, perchè dopo un cartellino blu del secondo portiere, è entrato il giovane 17enne Cardani, scelto come terzo portiere dopo l’infortunio al primo. Sabaot prossimo trasferta del Forte dei Marmi a Bassano e del CGC Viareggio a Sandrigo.