Mercanti-Fossi: primo faccia a faccia per la guida del Pd toscano

MASSAROSA - Domenica 26 febbraio le primarie aperte del Partito Democratico. A Stiava il primo confronto tra i due candidati alla segreteria della Toscana: Valentina Mercanti e Emiliano Fossi.

Due candidati, un solo partito. Valentina Mercanti, consigliera regionale lucchese per Stefano Bonaccini. Emiliano Fossi, deputato, già sindaco di Campi Bisenzio, per Elly Schlein. Il primo confronto in assoluto tra i due aspiranti segretari del Pd della Toscana – in vista delle primarie di domenica 26 febbraio aperte a tutti – è stato ospitato nel circolo dem di Stiava, organizzato dalla Conferenza delle donne dem. Sul tavolo idee e progetti per guidare il partito in regione e per tenerlo unito all’indomani del voto del congresso.

La scelta di Massarosa come sede del primo confronto ha di fatto premiato il record toscano di partecipazione registrato in Versilia al primo turno quando ha votato il 70% degli iscritti.