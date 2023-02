Primarie Pd, domani si vota: in Toscana duello Mercanti-Fossi

PROVINCIA DI LUCCA - Domani è il giorno in cui si deciderà il futuro del Pd, con le primarie che eleggeranno il nuovo leader tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Le Urne saranno aperte dalle 8 alle 20 e anche in Toscana il partito è chiamato a scegliere la sua nuova guida. La sfida è tra la consigliera regionale lucchese Valentina Mercanti, che sostiene la mozione Bonaccini, e il deputato fiorentino Emiliano Fossi, che si schiera a favore della mozione Schlein

Con il voto ai candidati si eleggono anche i 274 componenti dell’assemblea regionale e 43 toscani delegati per l’assemblea nazionale. Per votare basta presentarsi, con documento e tessera elettorale, nel seggio di residenza. Ogni cittadino riceverà due schede, una per scegliere il segretario nazionale del partito l’altra per votare il segretario regionale. Possono partecipare al voto anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori che abbiano compiuto 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede. In Toscana, saranno 698 i seggi allestiti, una sessantina in provincia di Lucca tra piazze, sedi pd, scuole, teatri, associazioni, palazzi comunali. per un totale di quasi 4mila volontari in servizio in tutta la regione. I risultati delle primarie sono attesi la sera stessa alle 22.