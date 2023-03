Al via Lucca Gustosa, la tre giorni dedicata al cibo e alla buona tavola

LUCCA - Le piazze più suggestive della città ospitano il meglio dell'enogastronomia locale, ma anche degustazioni, eventi e tavole rotonde per apprezzare la cultura legata ai sapori del territorio.

Si alza il sipario su Lucca Gustosa, la manifestazione dedicata ai sapori del territorio per tre giorni trasforma la città in un grande banchetto a cielo aperto. Si parte da piazza Anfiteatro, dove è possibile conoscere e apprezzare ingredienti e piatti della tradizione locale, come farro, zuppa, miele, formaggi, salumi e castagne. Gli spazi del Real Collegio ospitano invece la XXII edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana: 300 etichette in degustazione per far incontrare la cultura del vino con quella del cibo, grazie alla rassegna Condi_Menti curata dallo chef Cristiano Tomei, che a tu per tu con i grandi protagonisti della scena culinaria – tra gli altri, il pasticcere Damiano Carrara – guiderà il pubblico alla scoperta di esperienze e abbinamenti enogastronomici sorprendenti. Largo alle contaminazioni nei saloni dell’atelier Ricci in via San Paolino, dove l’eccellenza delle materie prime incontra quella della sartoria su misura. Manifatture Sigaro Toscano con il Lounge Club Amici del Toscano sono invece protagoniste, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, di dibattiti, dimostrazioni e degustazioni ricreative. C’è il mercato di prodotti tipici in Piazza Napoleone: domani, da mattina a sera, 30 banchi e produttori coordinati da Coldiretti, Confartigianato e CNA. Non solo cibo: in programma per tutta la durata della manifestazione anche visite guidate e tour a tema per scoprire e vivere la città da una nuova prospettiva.