Anteprima Vini si arricchisce di Condi_Menti, il format culinario con Cristiano Tomei e Damiano Carrara

LUCCA - Domenica 12 e lunedì 13 marzo torna al Real Collegio di Lucca l'appuntamento con i produttori vinicoli della costa toscana. Con 300 etichette in degustazione, la cultura del vino si fonde con quella del cibo, grazie al calendario Condi_Menti.

La cultura del vino si fonde con quella del cibo. Domenica 12 e lunedì 13 marzo, torna al Real Collegio di Lucca Anteprima Vini della Costa Toscana, che, sotto il cappello di Lucca Gustosa, si arricchisce quest’anno del nuovo format Condi_Menti, a cura dello chef Cristiano Tomei e con la partecipazionem tra gli altri, del pasticcere Damiano Carrara. Per la due giorni sono attesi in centro storico settanta produttori vinicoli per oltre 300 etichette in degustazione, un viaggio dal nord al sud della Regione, passando per le isole dell’arcipelago.

Abbinamenti inediti, ma anche occasioni di confronto e scambio con grandi talenti della cucina e della cultura. Alla tavola di Cristiano Tomei passeranno ospiti importanti come Marco Malvaldi, Gennaro Esposito, Gianfranco Pascucci, Michele Marcucci ed Errico Recanati.