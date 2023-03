Bama Altopascio ospita Mens Sana Siena; match da fuori o dentro

BASKET C GOLD - Importante recupero giovedì sera (ore 20,30) al PalaBridge di Pontebuggianese per il campionato di C Gold maschile Toscana. Il Bama Altopascio riceve infatti la Mens Sana Siena in un match forse decisivo per le possibilità dei rosablu del presidente Sergio Guidi di accedere ai playoff.

I due team sono in lotta per saltare al volo sull’ultimo vagone playoff. Mens Sana a quota 20, il Bama 18.In caso di sconfitta dei rosablu la franchigia senese andrebbe sul +4 con in più il 2 a 0 negli scontri diretti. Cosa che obbligherebbe in pratica la Pistolesi Band a vincere tutti i restanti quattro incontri di regular season. In caso contrario i due punti vorrebbero dire aggancio alla stessa Mens Sana ed al Costone, e sarebbero un pieno di entusiasmo per gli altopascesi in ottica ulteriori scontri decisivi.