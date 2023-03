Bama colpito e affondato dalla Mens Sana dice addio ai playoff

BASKET C GOLD - Alla battaglia navale del campionato di C Gold per un posticino nei playoff il Bama perde tutto. Un nefasto 20 su 34 ai liberi più un canestro palesemente valido ma negato in modo clamoroso ai rosablu a 1'48''dalla fine condannano un Bama troppo pasticcione nei momenti decisivi. Il fallo sistematico dilata il gap finale per la Mens Sana Siena (76-87)

Partita dura e scorbutica, di quelle rognose e arcigne al PalaBridge tra Bama Altopascio e Mens Sana Siena. In palio due punti di peso specifico rilevante nella lotta per entrare ai playoff della C Gold Toscana che raccoglierà le squadre piazzatesi dal quinto al dodicesimo posto. I rosablu di coach Pistolesi, sospinti da un pubblico caloroso che si fa sentire nel vetusto impianto di Pontebuggianese, partono bene e nel primo quarto cercando di allungare e riuscendovi anche almeno in parte. Salazar e anche il capitano Bini Ebanulele sono in serata di grazie. Il primo minitempo si chiude con il Bama avanti 22 a 15. Ma la Mens Sana, una delle diverse compagini senesi di questo girone, non arretra e non molla di un centimetro, anzi di un millimetro. Appiccicaticci e rognosa la squadra ospite rintuzza ogni tentativo degli altopascesi di scappare via. Lo testimonia il 43 a 37 che si legge sul tabellone all’intervallo lungo. Ci sarà da soffrire per domare un interlcutore perlomeno irriducibile. Ora gli ospiti si fanno addirittura sotto approfittando di un calo del Bama e la tenzone è incertissima, la tensione altissima. Il Bama sa di giocarsi forse l’ultima possibilità di approdare ai playoff. Qualcosa s’inceppa nel gioco spesso brillante dei rosablu che subiscono il sorpasso senese. In realtà ci sarebbe da annotare anche un canestro clamorosamente negato a 1’48” dalla fine e la pessima percentuale, inguardabile, ai tiri liberi con un 20 su 34 che la dice lunga sull’occasione gettata al vento. La Mens Sana chiude infatti vittoriosa col punteggio di 87 a 76 e sale a + 4 sul Bama che adesso vede le possibilità ridotte ad un lumicino. I già suddetti Salazar (25) Bini Enabulele (17) e Filippo Creati (129 non sono bastati alla causa rosablu. Bama di nuovo in campo sabato 8 aprile (ore 21) ancora in casa contro il Costone Siena in un altro vero e proprio spareggio ed ancora contro una senese.