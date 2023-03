Cyber sicurezza, il convegno per difendersi in azienda dagli attacchi in rete

LUCCA - L'iniziativa a palazzo Bernardini organizzata da Confindustria Toscana Nord, in collaborazione con Polizia di Stato e Schneider Electric, nell'ambito delle attività promosse dal Digital Innovation Hub Toscana.

Un appuntamento per capire come le aziende possono difendersi dal cyber crime adottando tecnologie e comportamenti adeguati a prevenire intrusioni e sottrazioni di dati e, in caso di attacco andato a segno, come gestire al meglio la situazione. Questi gli obiettivi del convegno sulla cyber sicurezza organizzato da Confindustria Toscana Nord , in collaborazione con Polizia di Stato e Schneider Electric , nell’ambito delle attività promosse dal Digital Innovation Hub Toscana.

Gli attacchi ai sistemi informatici sono in costante crescita: a livello nazionale nel 2022 le denunce sono aumentate del 45% e di queste più della metà provengono da piccole e medie imprese del manifatturiero e dei servizi; in Toscana lo scorso anno il Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha ricevuto 1.153 segnalazioni per 51 attacchi verificati, il 90% dei quali ransomware. Dati, peraltro, che si ritiene siano sottostimati perché alcune imprese anziché denunciare preferiscono pagare il riscatto dei dati sottratti.