Il Teatro di Elisa Bonaparte-Baciocchi si ricompone, ritrovati due fondali di scena

LUCCA - Le scenografie rinvenute in un deposito dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. I due fondali sono stati concessi dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest in comodato d'uso all'associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” affinché con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggi si provveda al restauro. Al termine dell'intervento, grazie al contributo di Banco Bpm e Rotary club Lucca, i pannelli saranno esposti a Palazzo Ducale.

L’antico Teatro di corte di Elisa Bonaparte-Baciocchi passo dopo passo continua a ricomporsi. Dopo il ritrovamento delle colonne lignee, emergono dalla storia anche due fondali di scena. La scoperta nei depositi dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, che negli anni 70 dell’Ottocento aveva ricevuto in dono alcuni elementi del teatro costruito dalla sorella di Napoleone all’interno di Palazzo Ducale per alleviare le sofferenze dei ricoverati. La coppia di pannelli in legno, dipinta fronte-retro in modo da rappresentare due “ambienti” diversi – l’interno di una cucina e la scala di un giardino in esterno – sarà adesso oggetto di importanti opere di restauro.

Grazie anche al supporto di alcuni sponsor, il teatro della Principessa dovrebbe così ritornare a casa per una nuova vita. L’impegno dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana” è infatti quello di recuperare e valorizzare lo spazio che Elisa Baciocchi volle per il Palazzo del Governo per un rilancio in chiave turistica e culturale.