Motto Viareggio sfiora la vittoria a Desio e vola alla Final Six di A1

GINNASTICA RITMICA - La vittoria sfuma per appena tre decimi di punto, ma l’obiettivo principale è centrato: a Desio, nell’ultima prova della regular season di serie A1 di ginnastica ritmica, la Raffaello Motto conquista un superlativo secondo posto che certifica l’accesso alla Final Six in programma il 30 aprile a Torino.

La società viareggina si qualifica alla gara che mette in palio lo scudetto con il terzo punteggio (77 punti speciali), e con il vantaggio di evitare in semifinale una delle due squadre che la precedono (Fabriano e Udinese). Il sorteggio stabilirà quale sarà invece l’avversaria tra Polisportiva Varese, Armonia d’Abruzzo e Eurogymnica Torino, rispettivamente quarta, quinta e sesta in classifica generale.

“Non c’è rammarico per la vittoria sfumata, ma solo tanta felicità e orgoglio per l’ennesimo risultato che dà valore al lavoro di preparazione svolto con dedizione e meticolosità. Anche stavolta, nonostante i cambi di formazione, siamo stati in grado di lottare per il primo posto. Il merito è delle ginnaste scese in pedana, delle compagne che le hanno sostenute, dello staff tecnico, della dirigenza, a partire dalla presidente Lucia Pieraccini e la vice Katia Balducci, e di chiunque, con il suo contributo, ci dà la spinta per portare avanti la nostra attività”, commenta la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.