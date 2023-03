La rassegna “Profumo di scena” riapre l’auditorium di Porcari

PORCARI - Tornano all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari il teatro e la grande musica con i nomi della scena nazionale, grazie alla rinnovata collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La rassegna “Profumo di scena”, in programma da domenica 23 aprile a sabato 13 maggio è stata presentata in municipio dal sindaco Leonardo Fornaciari, dall’assessore alla cultura Eleonora Lamandini e da Tommaso Artioli, della Fondazione Toscana Spettacolo.

“Sarà il modo migliore di inaugurare gli spazi dell’auditorium dopo i lavori Pnrr in dirittura di arrivo in questi giorni”, ha spiegato l’assessora Lamandini.

Si parte domenica 23 aprile con Lella Costa in Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione. Sabato 6 maggio sarà la volta dell’imitatore livornese Dario Ballantini che porterà in scena i personaggi del grande Petrolini. Sabato 13 maggio. si chiude con l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Orchestra regionale della Toscana che rivistano in chiave jazz la musica di Joan Sebastian Bach. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.